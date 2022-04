Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de retinere a lui Medvedciuk in Ucraina a durat aproximativ o luna, a declarat seful SBU. FSB al Federației Ruse a incercat sa-l scoata din Ucraina pe adjunctul poporului fugar și nașul președintelui rus Vladimir Putin Viktor Medvedciuk – mai intai in Transnistria, apoi la Moscova. Angajații…

- Kremlinul va supraveghea soarta deputatul ucrainean, Viktor Medvedciuk, reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Autoritațile de la Moscova au indemnat politicienii europeni, la fel, sa urmareasca situația. Despre aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite…

- Interceptari ale comunicatiilor fortelor invadatoare ruse dovedesc ca fortele ruse sunt constiente de faptul ca nu pot captura Kievul, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (FSB), relateaza Ukrinform.

- Capitanul Rudenco Igor Alexeevici din armata rusa, luat prizonier in Ucraina, cere un schimb de prizonieri. El afirma ca li s-au dat de catre șefi injecții Promedol ca sa scape de dureri. Ororile razboiului din Ucraina, din atat de multe puncte de vedere, continua sa oripileze intreaga planeta. Dincolo…

- In cadrul unei inregistrari video, postate pe pagina Serviciului de Securitate al Ucrainei, barbatul povesteste ca a decis sa depuna armele cand a aflat ca a fost trimis la un adevarat razboi si nu la exercitii, asa cum a fost anuntat anterior de superiorii sai.In inregistrare se vede ca dupa ce barbatul…

- Intr-un discurs transmis luni noaptea tarziu, Volodimir Zelenski a anunțat ca in cele cinci zile de cand a inceput asaltul rușilor au avut loc 56 de lovituri cu rachete, iar 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina.„Bombardarea brutala a Harkovului cu rachete de artilerie este in mod clar…

- Membrii Consiliului Național al Audiovizualului se intalnesc luni dimineața, 28 februarie, pentru a discuta, intr-o ședința informala, despre cabliștii romani care distribuie postul TV Russia Today, considerat de Uniunea Europeana responsabil cu propaganda și manipularea Rusiei, au declarat surse din…