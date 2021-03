Prietenul lui Dragnea se ia de Ciolacu: NU are dreptul, NU a avut niciun rol

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar genera al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca actualul lider al PSD, Marcel Ciolacu, nu are dreptul sa se mandreasca cu realizarile fostelor guvernari PSD, asta pentru ca nu a avut niciun rol și, mai mult decat atat, a inlaturat toți oamenii lui Liviu Dragnea. Citește și: Klaus…

- Viorica Dancila a afirmat ca nu intelege de ce I seaduc acuzatii ca ar fi colaborat cu serviciile pentru candidature la alegerile prezidentiale, intrucat candidatura sa a fost votata in Comitetul Executiv al PSD. ”Nu am colaborat cu serviciile pentru candidatura mea. Daca ne uitam, aceeasi colaborare…

- Chemat in plenul Camerei Deputaților de catre PSD, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații privind bugetul pe 2021, premierul Florin Cițu a spus ca solicitarea social-democraților nu are, de fapt, legatura cu acest subiect. Premierul Florin Citu a fost prezent in plenul Camerei Deputatilor,…

- Marcel Ciolacu ii canta prohodul lui Vlad Voiculescu, primul ministru vizat de o moțiune simpla ce urmeaza sa fie depusa la Camera Deputaților. Liderul PSD a declarat, joi seara, ca daca PSD nu ar fi dublat salariile medicilor in mandatul lui Liviu Dragnea, Romania ar fi avut mari probleme cu gestionarea…

- Viorica Dancila a scris o carte despre perioada in care a fost premier, iar apoi și președinte al PSD, in care a facut o serie de acuzații și dezvaluiri! Dancila a relatat cateva dintre ele la Antena 3, unde i-a acuzat pe Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Alfred Simonis ca au tradat partidul la moțiunea…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca apropiații lui Liviu Dragnea sunt ingrijorați pentru ca fostului lider social-democrat nu i se da voie sa dea un telefon familiei. Fostul...

- Codrin Ștefanescu a anunțat intr-o postare pe Facebook ca Dragnea și-a recapatat dreptul la munca in inchisoare, in umra unei decizii a Curții de Apel București.Ștefanescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a spus ca avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a reușit sa-i redobandeasca dreptul…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea și-a recapatat dreptul de munca in inchisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București. Anunțul a fost facut de Codrin Ștefanescu pe Facebook. „Avocatul Flavia Teodosiu a reușit, azi (c.n. joi), sa obtina la Curtea de Apel București suspendarea deciziei abuzive…