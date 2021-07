Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantin, sau ”Ionica” din Liceeni, așa cum il cunoaște toata lumea, a avut o apariție extrem de spectaculoasa pe strazile Capitalei. Celebrul actor este acum de nerecunoscut, avand parte de o transformare drastica de cand a ieșit din lumina reflectoarelor. Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro…

- Oana Sarbu a ajuns in pragul in care nu mai are nevoie de prieteni pentru a se simți bine in oraș. Artista a avut o apariție fresh, ca de fiecare data, pe o terasa de fițe din Capitala, demonstrand ca propria persoana este cateodata de ajuns. Prietenul de nadejde i-a fost doar telefonul mobil, de care,…

- Dan Diaconescu se simte in siguranța doar pe mainile soției, astfel ca a facut-o... „șofer personal”. Fostul prezentator de televiziune nu a luat insa in calcul ca partenera lui de viața nu prea „cunoaște” regulile de circulație. Așadar, in timp ce el se relaxa pe bancheta din spate, ea „și-a facut…

- Au tot negat ca ar trai o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro spun totul! Andreea Cosma și Gabi Matei au fost surprinși mai indragostiți ca niciodata la un restaurant de fițe din Capitala, impartașindu-și saruturi și mangaieri tandre.

- Proverbele romanești au un stil aparte. Spre deosebire de cele straine, ele sunt mult mai directe și oricine și le amintește daca le-a auzit macar odata. Iata 15 proverbe romanești care nu vor disparea niciodata. Exista mai multe proverbe celebre romanești, insa acum le prezentam pe cele pe care cu…

- Gica Popescu și Adrian Ilie dau dovada inca o data ca eleganța este pe primul plan. Ei bine, regulile de protecție impotriva coronavirusului au trecut pe planul doi sau, mai bine-zis, au disparut de tot din peisaj. Legendele fotbalului romanesc au ieșit impreuna intr-o locație exclusivista din Capitala.…

- Pregatiți-va sa radeți cu lacrimi. Daca nici Horia Brenciu nu știe ca prietenul la nevoie se cunoaște, atunci nimeni nu mai știe! Cum l-a luat artistul ”la palme” pe Cornel Ilie, in timpul unei partide de tenis? Ipostaze comice cu cei doi, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro! Incalzirea lui Horia…