Prietenul la… criză se cunoaște! Molima, care a izbit intreaga suflare de pe planeta, a dat buzna și in fotbalul mioritic. S-au inchis porțile stadioanelor, jucatorii au luat drumul domiciliului, obligați sa stea non-stop cu nevestele ori prietenele, cu ochii mijiți in ecranele televizoarelor, cu cate-o berica la picior și cu gandul, nu neaparat bantuit de disperare, la antrenamentele de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Situație revoltatoare la Constanța, acolo unde un barbat a inlocuit sucul cu vin și a incercat sa introduca sticla intr-un centru de carantina. Acesta a fost prins, insa, la timp și a primit o sancțiune.

- Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a respins joi posibilitatea unei stergeri generalizate a datoriilor contractate de statele din zona euro in perioada crizei coronavirusului, transmite Reuters. "Acest lucru mi se pare complet de neconceput. Nu este momentul oportun sa…

- PwC Romania: Bursa de la Bucuresti a pierdut de la inceputul anului 34% din capitalizare. Romania intra in criza COVID-19 dupa o perioada de 9 ani consecutivi de crestere economica Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut de la inceputul anului, de la aparitia primelor stiri despre noul coronavirus,…

- Desi ne aflam in plina criza de coronavirus, iar in unele state – inclusiv Romania – lucrurile nu au decolat in directia unei explozii a numarului de cazuri, au inceput deja proiectiile si analizele, dar si dezbaterile, confruntarile si actiunile pentru a planifica modul in care va arata si cum va fi…

- Criza pandemiei de coronavirus scoate in evidența și mai mult ura etnica, denigrarea și mesajele antiminoritare, ceea ce arata, spune sociologul Gelu Duminica, ca Romania nu era pregatita sa faca fața unei astfel de situații, care accentueaza tensiunile și aduce etnicizare și in situații care nu au…

- Desi Ministerul Sanatatii si-a asumat public faptul ca Romania va folosi plasma de la convalescenti pentru a trata si preveni infectarile cu noul coronavirus, birocratia din sistem blocheaza punerea in practica a acestei terapii.

- Criza de coronavirus a atins puncte nevralgice in evolutia societatii umane. Vine sa sanctioneze aberatiile, excesele si excrescentele din societatea umana, fiind, de fapt, o criza a multiplelor crize, pe langa criza medicala actuala:

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.