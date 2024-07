Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a anuntat ca instanta de fond din Malta a hotarat predarea lui Paul-Philippe al Romaniei, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru cumparare de influenta si complicitate la abuz in serviciu. Decizia nu este insa definitiva. Anunțul ministrului Justiției „Instanta de fond…

- „In urma deciziilor din coaliția de guvernare, ii solicit domnului vicepremier și ministru al afacerilor interne, Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidențiale. Saptamana viitoare stabilim la care dintre cele doua date, 15 sau 29 septembrie, se va desfașura…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi donarea unui sistem de rachete Patriot catre Ucraina. In acest context, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru țara noastra și pentru șeful de stat, Klaus Iohannis. Zelenski, recunoscator țarii noastre I am grateful to Romania…

- Probleme mari la Babeni. Biroul Electoral Județean Salaj a decis renumararea voturilor pentru funcția de primar al comunei, iar asta dupa ce inițial, candidatul PSD, Danila Mureșan, ar fi caștigat alegerile cu 9 voturi mai multe fața de principalul sau contracandidat, liberalul Dorel Vancea. BEC a admis…

- 12 mai 2024 este o zi plina de sarbatori și recunoaștere in Romania, marcand nu una, ci trei ocazii speciale. Fiecare dintre acestea aduce in prim-plan valori și tradiții deosebite. Ziua Tatalui: Instituita prin Legea nr. 319/2009, Ziua Tatalui este sarbatorita in cea de-a doua duminica a lunii mai.…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Paul de Romania a fost localizat intr-un resort din Malta și reținut de autoritațile malteze, in urma unei operațiuni coordonate cu Poliția Romana. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat astazi ca instanța din Malta a decis arestarea preventiva a lui Paul de Romania pana pe data de 9 mai. Aceasta…

- Facem mentiunea ca raspunsurile si comentariile au putut fi postate si pe pagina de Facebook ZIUA de Constanta, cu respectarea unui limbaj decent si a temei propuse In data de 17 aprilie 2024, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care salile de jocuri de noroc vor fi scoase din localitatile…