- Avocatul Alexandru Tudor Bernic este unul dintre iesenii care sambata au primit titlul de cetatean de onoare. El a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si este prieten cu membri ai clanului Corduneanu, in special cu Adrian Corduneanu. Avocatul apare in mai multe fotografii alaturi de…

- Un numar de 43 de ieseni care au certificate de revolutionar au primit, sambata, titlul de cetatean de onoare al orasului, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local. Lista celor 43 de revolutionari a fost intocmita pe baza propunerilor primite de la Asociatia "14 Decembrie 1989 Iasi",…

- Intrucat inițiativa, necesara și laudabila pe fond, a marcarii in acest mod a sacrificiului facut in 1989 de luptatorii anticomuniști și eroii Revoluției Romane din Iași a generat deja unele atacuri nefundamentate, ba chiar interpretari aberante in unele canale mass-media, conducerea Primariei Municipiului…

- Asociatiile de revolutionari din Iasi au propus ca zeci de persoane sa devina cetateni de onoare ai Iasului. Pe lista ajunsa la Primarie figureaza 43 de persoane care detin certificate de revolutionar, iar plenul Consiliului Local (CL) ar urma sa decida maine daca acestea vor primi distinctia. Unul…

- Locotent colonelul in rezerva și veteranul de razboi, Nicolai Berariu, a devenit Cetațean de Onoare al Sucevei. Nicolai Berariu are 99 de ani, iar titlul i-a fost conferit in ședința de astazi a Consiliului Local, la inițiativa primarului Ion Lungu și a viceprimarului Lucian Harșovschi. Primarul a spus…

- Artistul plastic Radu Bercea a primit sambata, 19 octombrie, titlul de ”Cetațean de Onoare” al municipiului Falticeni din mana primarului Gheorghe Catalin Coman. Acordarea onorantei distincții a fost aprobata cu unanimitate de voturi in ședința festiva a Consiliului Local care a avut loc in deschiderea…