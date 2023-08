Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca sunt tragedii cauzate de consumul de droguri, un flagel național, fie cauzate de incendii sau explozii in care se incearca intotdeauna “spalarea pe maini” prin trimiterea victimelor la spitale din strainatate, lucrurile nu s-au schimbat, au ramas la fel. Consumul de droguri a ajuns la cote alarmante…

- Tinerii participanți au fost imbracați in alb și au avut diferite mesaje pe pancarte. Aceștia promoveaza o campanie de conștientizare anti-drog, dupa ce fenomenul a fost "depașit de autoritați".Realitatea Plus: Cele 50 de minute de inregistrari din momentul accidentului teribil de la 2 MaiJurnaliștii…

- Ministrul Justiției anunța 'zero toleranța impotriva traficului de droguri', insa tanarul drogat de la Constanța a ucis doi tineriMinistrul Justiției, Alina Gorghiu, afirma ca in 2023 au demarat cercetari in peste 6000 de dosare avand ca obiect traficul de droguri. Ea anunța „zero toleranța” pentru…

- A fost cea mai dureroasa zi pentru familiile celor doi tineri uciși de Vlad Pascu. Sebastian Andrei Olariu și Roberta Marina Dragomir, cei doi studenți la Facultatea de Geografie din Universitatea București, au fost ingropați in aceeași zi, dar in cimitire diferite. ”Cred se putea evita ceea ce s-a…

- Cei doi tineri uciși de șoferul drogat din 2 Mai sunt inmormantați astazi. Tinerii au plecat la mare pentru a-și aniversa un prieten, insa vacanța s-a transformat intr-o tragedie. Familiile, prietenii și apropiații s-au adunat pentru a-i conduce pe cei doi pe ultimul drum. Aceștia sunt copleșiți de…

- Avand in vedere faptul ca in fiecare an, in ziua de 26 iunie, se marcheaza „Ziua internaționala de lupta impotriva consumului de droguri”, polițiștii de prevenire, impreuna cu cei ai Biroului Siguranța Școlara și cu specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova au desfașurat…

- Uniunea Europeana infiinteaza o noua agentie de lupta impotriva consumului si traficului de droguri. Uniunea Europeana isi intensifica lupta impotriva consumului si traficului de droguri prin infiintarea unei agentii in acest domeniu, se arata intr-un comunicat publicat marti, relateaza dpa.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, dupa intalnirea cu ministrul Educatiei ca in perioada de vacanța vor fi pregatite masuri pentru a preveni violența in școli, dar și consumul de droguri. ”Va trebui impreuna cu Ministerul de Interne, mai ales in aceasta perioada de vacanta sa nu o pierdem,…