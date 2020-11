Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney știe cum sa faca un cadou impresionant! Actorul a marturisit recent ca și-a "premiat" 14 prieteni cu cate 1 milion de dolari pentru fiecare in semn de mulțumire pentru perioada din tinerețe cand l-au ajutat la greu.

- Mai multe publicatii straine au relatat ca actorul George Clooney si-a invitat cei mai buni 14 prieteni la masa si le-a dat cate o valiza, in fiecare dintre acestea aflandu-se cate un milion de dolari. Intamplarea s-a petrecut in septembrie 2013, dar s-a aflat mult mai tarziu, dupa ce unul dintre prietenului…

- In weekend, Cardi B și-a sarbatorit ziua de naștere in Las Vegas alaturi de cațiva prieteni. Printre invitați s-a numarat și fostul ei soț – Offset – de care a divorțat in urma cu o luna. Se pare ca printre cadourile pe care rapper-ul i le-a facut lui Cardi B, se numara și un Rolls... View Article

- In Marea Britanie, un ceainic chinezesc din perioada domniei imparatului Qianlong, gasit in podul unei case, a fost vindut la prețul de 495 de mii de dolari la licitația Hansons Auctioneer. Despre aceasta a comunicat portalul korrespondent.net. Potrivit fostului proprietar, obiectul i-a ramas de la…

- Pensionarul Derlin Newey, in virsta de 89 de ani, lucra suplimentar in calitate de curier de pizza pentru a avea cu ce-și achita facturile, transmite korrespondent.net. El locuiește in orașul Roy, statul Utah, și lucra cite 30 de ore pe saptamina. Clientul sau Carlos Valdez a decis sa spuna povestea…

- Sony a anuntat la ce pret se vor vinde cele doua variante ale noii console, PS5. Astfel, consola de baza PS5 va costa 499 euro/dolari, iar varianta Digital Edition va avea un pret de 399 euro/dolari. Consola va avea doua valuri de lansare, una pe 12 noiembrie pentru Statele Unite, Japonia, Canada, Mexic,…

- Rusul Zaurbek Sidakov, 24 de ani, campion mondial de lupte in 2018 și 2019, calificat pentru Jocurile Olimpice de anul viitor, a innebunit la nunta sa, dupa ce el și cei 500 de invitați au primit un mesaj pe telefon care o acuza pe mireasa lui, Madina Plieva, ca ar fi lucrat ca escorta si ar fi fost…

- Cardi B cu Megan Thee Stallion fac un Giveaway destinat exlusiv femeilor, al carui premiu consta intr-un milion de dolari. Dupa ce piesa lor ‘WAP’ a ajuns pe locul 1 in topul Bilboard 100, iar ele au devenit primele rapperite care au reușit performanța asta, s-au gandit sa sarbatoreasca. Așa ca rapperitele…