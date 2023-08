Stiri pe aceeasi tema

- Cod Galben de caniculaPrima avertizare ANM este aceea de Cod Galben de caldura, canicula și disconfort termic ridicat. Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de sambata, 05 august, in Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Oltenia, Muntenia și sud-estul Moldovei va fi canicula, disconfortul termic…

- Evenimentele derulate de catre „Scena de acasa” au continuat la sfarșitul saptamanii trecute cu doua acțiuni derulate vineri la Casa de Cultura Ghiroda și sambata in parcul de pe strada Bisericii din Giarmata. In prima seara pe scena au urcat cei de la Volga ARM, formația care are parte de membri noi…

- 40 de pompieri și opt autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit unui comunicat al IGSU, scopul programului vizeaza reducerea…

- Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a fost premiata de Ambasadoarea Franței, Laurence Auer, pentru proiectul “Dezvoltarea locala durabila și promovarea incluziunii sociale in comunitatea marginalizata Colonie Nuci”. Joi, 22 iunie 2022, Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentata de Administratorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- SCM Timisoara a anuntat azi un prim transfer pentru noul sezon. Baschetbalistul moldovean Victor Legosin a semnat cu „leii” dupa ce Focsaniul a reprezentat pentru el prima experienta in tara. Legoșin (23 de ani) are si cetațenia romana și este eligibil ca jucator autohton. Nascut la 1 aprilie 2000,…

- Meteorologii au emis marți, 30 mai, avertizari cod portocaliu de furtuni și cod galben de instabilitate atmosferica, valabile pana diseara in vestul Romaniei.Codul portocaliu de furtuni și grindina este valabil intre orele 12:00-20:00, iar zonele afectate sunt județele Caraș - Severin, Timiș, Hunedoara…

- Proiectilele neexplodate pe santierele municipiului Resita au devenit ceva obisnuit. Ieri, nu mai putin de 12 focoase de la bombe de calibrul 85 milimetri au fost descoperite pe raza orasului de pe Barzava. Echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita a intervenit pentru asanarea…