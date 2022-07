Prietenia lui Putin cu Iranul ascunde un trecut complicat și un viitor tulbure Liderii din Rusia și Iranul spun ca țarile lor sunt acum mai apropiate ca niciodata, pe masura ce sancțiunile Occidentului lovesc puternic ambele state. Dar unii observatori spun ca prietenia extrem de mediatizata a celor doua țari are atat un trecut tumultuos, cat și un viitor dificil in fața, noteaza CNN. The post Prietenia lui Putin cu Iranul ascunde un trecut complicat și un viitor tulbure first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

