Prietenia dintre China și Rusia, ”solidă ca o stâncă”. Ministrul chinez de Externe susține cooperarea între cele două țări Ministrul chinez de externe Wang Yi, a declarat luni, 7 martie, ca prietenia dintre Rusia și China este ”solida ca o stanca”, ca exista perspective foarte largi de cooperare intre cele doua țari, dar și ca Beijingul ”face oficii de mediator” in conflictul din Ucraina, potrivit EFE. Șeful diplomației chineze a declarat ca aceasta cooperare intre Rusia și China aduce beneficii și bunastare celor doua popoare, dar și ca Beijingul va depune eforturi pentru a oferi asistenta umanitara ce "nu poate fi politizata". ”Pacea si dialogul trebuie promovate, iar China a facut deja unele eforturi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

