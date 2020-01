Stiri pe aceeasi tema

- Diana Maria, persoana care spunea, luni, ca este prietena CristineiȚopescu și ca a sunat la 112 pentru a anunța faptul ca prezentatoarea TV nu afost vazuta de 3 saptamani, a postat un nou mesaj in care vorbește desprestarea acesteia in ultima perioada. Intr-o inregistrare audio publicata pe pagina Cristinei…

- Cristina Topescu, doborata de depresie dupa moartea tatalui sau? Vestea soc a inceputului de an a venit aseara tarziu. Cristina Topescu a fost gasita fara suflare in casa ei, la doar 59 de ani. Trupul neinsufletit a fost descoperit abia la cateva saptamani dupa ce a survenit decesul. Se pare ca Cristina…

- CRISTINA TOPESCU // CRISTINA TOPESCU A MURIT. Prietena jurnalistei Cristina Topescu, cea care a sunat la 112 și a reclamat dispariția acesteia, a postat, pe pagina de Facebook a jurnalistei, un fisier audio in care face marturisiri cutremuratoare.

- "O doamna bolnava de cancer i-a dat din banii de tratament Cristinei Topescu sa isi plateasca chiria si utilitatile", este parte din povestea spusa de prietena jurnalistei, cea care a sunat la 112 pentru ca nu reușea sa dea de ea. Prietena și vecina deopotriva, femeia susține ca vedeta ajunsese sa aiba…

- Un mesaj a fost publicat, luni, pe pagina oficiala a Cristinei Țopescu, de o persoana care susține ca este prietena ei și administratorul contului de Facebook, ea susținand ca jurnalista avea „obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda și sa nu sune”, subliniind ca aceasta nu s-a sinucis,…

- Vestea mortii Cristinei Topescu a fost una cutremuratoare. Nimeni nu s-ar fi asteptat ca regretata jurnalista sa aiba un asemenea sfarsit tragic, fiind gasita moarta in locuinta sa. Iata ce spune medicul Monica Pop despre boala de care ar fi suferit realizatoarea TV.

- Monica Pop a dezvaluit ca regretata Cristina Țopescu suferea de o boala pe care, insa, o ținea sub control cu tratament. Cristina Țopescu a fost gasita decedata , duminica seara, in locuința sa, dupa ce nu mai fusese vazuta de cateva saptamani. Monica Pop a vorbit despre problemele de sanatate cu care…

- Medicul oftalmolog Monica Pop a facut la Romania TV marturisiri despre Cristina Țopescu, gasita moarta in locuința sa. Cele doua erau prietene.''As fi vrut sa nu am ocazia niciodata sa vorbesc despre asa. Cand a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. In aceeasi perioada a mai…