- Arestați cu mare tam-tam, dupa o operațiune ca-n filme, dealerii care ii dadeau droguri lui „Maru”, ca sa vanda mai departe, au fost eliberați din arest și plasați sub control judiciar.

- Cantarețul Gheorghița Sava, alias Gicuța din Aparatori, aflat in arest dupa ce și-a inchis iubita in portbagaj și i-a dat foc, pe un camp, nu va fi acuzat de tentativa de omor calificat, fiindca, in opinia instanței, nu a premediat fapta.

- Studentul marocan care a ucis doi indragostiți – un conațional și o romanca – neaga in continuare dublul asasinat de la Iași, iar rudele tanarului ucis a cerut ca in dosar sa fie audiata o tanara plecata in Franța, cerere respinsa de judecatori.

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Matei Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in accidentul de la 2 Mai, a scapat de controlul judiciar. Miruna Pascu este acuzata ca ar fi exercitat presiuni de natura sa constranga moral o persoana, pentru a o determina sa nu dea declaratii de martor sau sa faca declaratii…

- Culița Sterp așteapta, maine, raspunsul Curții Constituționale cu privire la incalcarea unor drepturi, din cauza masurilor preventive dispuse in dosarul in care acuzat ca a comis un accident in timp ce gonea cu bolidul, beat și drogat.

- Avocatul Adrian Cuculis, aparatorul familiei tinerei ucise in accidentul de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, a afirmat ca la termenul de joi, Judecatoria Mangalia a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice in omor calificat si a precizat ca urmatorul termen de judecata va fi si ultimul in…

- Judecatoarea Ana-Maria Chirila, care a fost arestata pentru ca divulga mafiei informații secrete din dosare și este acuzata ca se droga cot la cot cu interlopii, in propria casa, transformata in „cuibușor de tras pe nas”, a renunțat la lupta.

- Curtea de Apel Constanța hotaraște marți, 2 aprilie 2024, daca Vlad Matei Pascu va fi judecat in continuare la Mangalia, de judecatoarea cercetata disciplinar de Inspecția Judiciara, sau daca stramuta cazul.