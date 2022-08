Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie teribila s-a petrecut vineri noapte in Bucuresti. O artista din Capitala a fost gasita moarta in Lacul Morii, dupa ce a lasat un mesaj de adio pe pagina sa de Facebook. Simona Sandulescu a postat, noaptea trecuta, la ora 01.29, un mesaj de adio pe Facebook, chiar in timp ce se afla pe […]…

- Este doliu in lumea muzicii romanești! O cunoscuta artista a fost gasita fara suflare in Lacul Morii din Capitala, la scurt timp dupa ce a postat un mesaj de-a dreptul cutremuratir pe Facebook. Apropiații, prietenii, familia, dar și cei care au apreciat-o pentru talentul ei sunt in continuare in stare…

- Polițiștii care cautau cadavrul unei femei in varsta de 77 de ani dintr-o comuna galațeana au ramas impietriți dupa ce cainele pe care il foloseau a facut o descoperire uluitoare. Un astfel de miracol nu s-a mai intamplat niciodata.

- Soția unui top model roman a fost gasita fara suflare intr-un hotel din Istanbul. Ei a lucrat pentru mari case de moda, inclusiv YSL. Istvan Sarkozy a facut anunțul dureros pe pagina sa de Facebook. Fanii cuplului au fost șocați cand au auzit totul. Tanarul din Oradea și Sofia s-au casatorit in luna…

- Un accident extrem de grav a avut loc cu puțin timp in urma pe Pasajul Pipera din București. O motociclista s-a stins din viața pe loc, in urma impactului devastator. Mai mult decat atat, tanara și-a dat ultima suflare chiar sub privirile terifiate ale partenerului ei de viața. Iata cum s-a intamplat…

- Detalii terifiante in cazul femeii in varsta de 87 de ani care a fost gasita decedata in casa, duminica. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui barbat pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, omor calificat…

- Au aparut noi informații tulburatoare in cazul femeii de 30 de ani, cadru univeritar in Cluj-Napoca, care a fost gasita fara viața pe un camp din Bihor. Beata Molnar ar fi fost, de fapt, omorata in bataie și apoi sugrumata, principalul suspect fiind chiar iubitul ei, care este dat in urmarire.