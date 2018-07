Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat astazi cu reprezentanții companiei KVG din Statele Unite ale Americii, interesata sa investeasca in producere, in Zona Economica Libera Balți (Aeroportul Internațional Marculești).

- Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii…

- Klaus Iohannis va discuta astazi cu presedintele Statelor Unite Donald Trump, de la ora 11 (ora Romaniei), la un an de la ultima lor intalnire, care a avut loc la Casa Alba, in Washington. Cei doi lideri au abordat teme care tin de securitatea in Regiunea Marii Negre, dar si despre dezvolarea Parteneriatului…

- O femeie a trait șocul vieții, a doua oara, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Ea se afla in mașina, alaturi de fiul sau de trei ani, pe o șosea aglomerata din Long Island, Statele Unite ale Americii, atunci cand autoturismul a derapat și a ieșit de pe carosabil.

- Gabriel Oprea a scris ca: „In octombrie 2015, in cadrul unei vizite oficiale la Washington DC, am semnat, impreuna cu șeful Departamentului de Justiție, Procurorul General al SUA, Loretta Lynch, Acordul dintre Romania și SUA pentru intensificarea cooperarii in prevenirea și combaterea infracțiunilor…

- Donald Trump critica producatorul american de motociclete Harley-Davidson, dupa ce compania a anuntat ca isi va transfera productia din SUA in alte tari, in incercarea de a scapa de majorarea taxelor vamale cu 25% decisa de UE. Uniunea Europeana a luat decizia de a introduce taxe pentru importurile…

- Poli Iași e in tatonari cu mai mulți oameni de afaceri pentru a fi vanduta, iar printre aceștia s-a regasit și un roman stabilit in Statele Unite ale Americii. Adrian Ambrosie, președintele moldovenilor, susține ca de cand echipa a intrat in premiera in play-off au aparut mai mulți afaceriști care vor…

- Bitdefender a lansat pe piata locala Bitdefender BOX, dispozitivul revolutionar care protejeaza de amenintari informatice toate dispozitivele conectate din locuinta.Dezvoltat si fabricat in Romania Bitdefender BOX, produs ajuns acum la cea de-a doua generatie, este dezvoltat integral…