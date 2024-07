Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion canta la Jocurile Olimpice de la Paris? Cu doar doua zile inainte de startul Jocurilor Olimpice, Parisul este gazda pentru una dintre cele mai mari artiste ale tuturor timpurilor: Celine Dion! Celebra cantareața se afla in capitala franceza, iar presa intetnaționala scrie ca va urca pe scena…

- Parisul trepideaza in așteptarea startului Jocurilor Olimpice, a treia ediție gazduita de capitala Franței, dupa cele din 1900 și 1924. E o așteptare diferita fața de cea din 2021, cand pandemia a diminuat puțin din aura marelui eveniment planetar. Fara restricții și temeri epidemiologice, exceptand…

- Sportivii israelieni vor primi protecție nonstop pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, a declarat ministrul de interne al Franței, dupa ce un parlamentar de extrema stanga a declarat ca delegația israeliana nu este binevenita și a cerut proteste impotriva participarii atleților.

- Prima dintre scenele majore ale Parisului 2024 a fost deschisa. Joi dimineața, Satul Olimpic s-a deschis, cu doar opt zile inainte de inaugurarea Jocurilor Olimpice, pentru a primi primii sportivi care au inceput sa se instaleze in complex.

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a afirmat, joi, la sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, ca dorinta cea mai mare a sa este ca sportivii romani sa obtina mai multe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris decat la Tokyo. „Emotiile cresc cu cat timpul se scurge si…

- Eforturile Franței de a organiza cea mai ecologica ediție a Jocurilor Olimpice de pina acum sint zadarnicite de atleții participanți, care intenționeaza sa vina la Paris cu propriile aparate de aer condiționat. Organizatorii planuiesc sa mențina controlul temperaturii cu ajutorul unui sistem de racire…

- Acest sezon estival este dedicat Jocurilor Olimpice de la Paris. In cadrul ediției din acest an a evenimentului vor concura peste 10.000 de sportivi din toate colțurile lumii. Este pentru a treia oara cand capitala Franței gazduiește competiția. Haideți sa aflam impreuna cand incep Jocurile Olimpice…

- Pentru cei mai avuți dintre spectatorii care vor dori sa traiasca experiența olimpica in lux și opulența, agențiile franceze de turism se intrec in oferte excentrice, cu prețuri pe masura. Parisul așteapta in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august) sa fie copleșit cu turiști. Peste…