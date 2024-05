PRICHINDEL VA ASTEAPTA LA ZIUA COPILULUI Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește Ziua Copilului, ca de fiecare data, in mijlocul celor mici. Cu mult drag și bucurie le oferim darul nostru: povești frumoase, care sa le aduca buna dispoziție, care sa-i poarte in minunata și magica lume a teatrului. Și in acest an ne-am straduit ca poveștile noastre sa ajunga la cat mai mulți copii din municipiu și județ: 30 mai 2024, ora 11:00 – spectacolul „Prietenii iepurașului”, regia Laura și Adam Boboc – Centrul de Zi „Arnsberg” Alba Iulia; 31 mai 2024, orele 9:30 și 10:30 – spectacolul „Prietenii iepurașului”, regia Laura și Adam… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

