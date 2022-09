Prichindeii din Văcărești, au început noul an școlar într-o…

La Vacarești, in prima zi de școala a fost inaugurata o gradinița ulmoderna, pentru prichindei și parinți, dupa multe așteptari, anul școlar 2022-2023 a inceput cu bucurie și emoție intr-o unitate școlara la standarde europene. O cladire noua, cu toate dotarile necesare, și-a deschis de luni, 5 septembrie 2022, ușile