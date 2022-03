Consiliul Județean Alba, prin Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, in Postul Sfintelor Sarbatori de Paști, un turneu de pricesne in mai multe localitați din județul Alba. Evenimentele sunt organizate cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. In program sunt incluse recitaluri susținute de indragiți interpreți precum Roxana Reche, Nicolae Pluta, Oana Bozga-Pintea, Leontina Farcaș, Dorina Narița, Floricica Moga, Catalin Hașa, Maria Filimon. Seria concertelor a debutat in 13 martie la Biserica Ortodoxa „Sfantul Nicolae” din Șard și continua,…