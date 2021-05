PRIAevents şi AFIR organizează joi Gala Fermierilor Români PRIAevents si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) organizeaza joi Gala Fermierilor Romani, eveniment ce va avea loc online si on-site la Bucuresti.



Pentru editia din acest an, PRIAevents si AFIR au realizat un top in urma caruia vor fi stabiliti castigatorii premiilor.



Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului vor fi abordate cele mai importate subiecte ale domeniului si se vor oferi raspunsuri la intrebari precum: Ce masuri concrete ia statul pentru companiile din agricultura - ferme, procesatori si producatori? Cum arata stadiul platii subventiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

