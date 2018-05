PRIA IT&C and Intellectual Property informeaza dezvoltatorii de software si aplicatii despre importanta protectiei investitiilor si ideilor lor in 22 mai 2018 la Bucuresti

PRIAevents organizeaza conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property Bucuresti - eveniment complex, dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C, in 22 mai, incepand cu ora 9:30 la hotel Athenee Palace Hilton, sala Le Diplomate.



PRIAevents a organizat cu succes in 2017 caravana PRIA IT&C and Intellectual Property in orase precum: Cluj, Iasi si Bucuresti si in 2018 in orase precum: Timisoara, Iasi in luna mai vom organiza la Cluj in 15 mai 2018 si la Bucuresti in 22 mai 2018.



In acest fel, sarbatorim prin intermediul acestor conferinte, in decursul lunilor aprilie…