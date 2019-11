Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul „Starea Libertații” crede ca „președintele o poate pulveriza pe semianalfabeta pesedinta in jumatate de ora”, dar „e limpede ca nu vrea”. Dragoș Patraru comenteaza in aceasta ediție refuzul lui Iohannis de a se confrunta direct cu Dancila. „Nu vrea și aici aș acționa un stereotip care i…

- Refuzul președintelui de a participa la o dezbatere pentru turul II, reiterat miercuri seara, a fost calificat de Viorica Dancila drept „un moment de o aroganța monstruoasa”. Candidata PSD a spus ca totuși are rabdare și spera ca președintele sa „gaseasca înțelepciunea și curajul”…

- Lipsa unei dezbateri directe intre cei doi candidați intrați in turul II al alegerilor prezidențiale ar putea avea ca efect o demobilizare a electoratului presedintelui in funcție, Klaus Iohannis, precum si un castig de imagine pentru candidatul PSD, sustin specialistii chestionați de „Adevarul”.Adevarul:…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat impotriva romanilor timp de trei ani. Șeful statului a precizat ca „nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat”.

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marți, in contextul in care Klaus Iohannis a refuzat sa participe la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila, ca șeful statului „a avut o atitudine nepoliticoasa in permanența” cu candidatul PSD la prezidențiale. Motiv pentru care Buzatu este de parere…

- "Dupa ce a incasat-o de la Ponta, Iohannis n-a mai intrat niciodata in ring cu cineva de la PSD. A capatat o fobie fața de PSD, o stare patologica de frica obsedanta fața de acest partid. De aceea ataca PSD. Ca sa iși faca curaj. Dar are curaj sa se bata cu PSD doar cand PSD nu e de fața.…

- Dan Barna, candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, spune ca, in mandatul sau, va uza de prerogativele constitutionale ale Presedintelui pentru a da directii strategice in ceea ce priveste eliminarea sau compensarea barierelor de acces pentru persoanele expuse tuturor riscurilor de excluziune…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, si-a prezentat sambata, la Romexpo, cele 10 principii pe care le va urma daca va ajunge Presedintele Romaniei.„Președinția Romaniei a fost prea mult timp un turn de fildeș in care aleșii s-au ascuns de popor. A fost un buncar al intereselor…