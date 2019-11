#Prezidenţiale2019/Viorica Dăncilă: Încă las deschisă invitaţia pentru o confruntare Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a anuntat marti ca lasa deschisa invitatia la o dezbatere adresata contracandidatului sau, Klaus Iohannis, chiar daca nu se asteapta ca acesta sa accepte. "Eu cred ca astazi am aratat, atat eu, cat si Klaus Iohannis, modul in care respectam cetatenii Romaniei si modul in care respectam presa. Inca las deschisa invitatia pentru o confruntare. Stiu ca nu o va accepta, stiu ca ii este frica de aceasta confruntare, pentru ca romanii ne vor vedea asa cum suntem cu adevarat, nu asa cum ne-au zugravit unii sau ceilalti. Cred ca intr-o confruntare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

