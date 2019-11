Campania electorala pentru alegerile prezidentiale, care a inceput pe 12 octombrie, se va incheia sambata, la ora 7,00. Totodata, vineri este prima zi in care romanii din strainatate pot vota. Ei au la dispozitie trei zile pentru a-si exercita dreptul de vot. La aceste alegeri s-a putut vota si prin corespondenta. Potrivit portalului oficial www.votstrainatate.ro, 43.003 de romani stabiliti in alta tara au ales aceasta varianta. Duminica, in tara, vor fi deschise 18.748 de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale. Dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale…