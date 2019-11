Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a afirmat, duminica seara, ca in urma numaratorii paralele in 231 din cele 331 de sectii din judet, Viorica Dancila a obtinut 37%, fiind urmata de Klaus Iohannis, cu 30%. "In Gorj, la momentul acesta sunt 231 de sectii centralizate din 331 si Klaus…

- PNL Timiș a prezentat primele rezultate in urma numaratorii paralele. Potrivit liberalilor, Klaus Iohannis a obținut 40,78% in Timișoara, Dan Barna a obținut 26,22% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila 12,18%, dupa numaratoarea paralela in 130 de secții dintr-un total de 207.…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, pierde locul al doilea in Alba Iulia, in fața lui Dan Barna, dupa numaratoarea paralela realizata de PNL Alba in 37 de secții din cele 50 cate exista in municipiu. Potrivit primelor rezultate ale numaratorii paralele realizate de PNL Alba, Klaus Iohannis se situeaza…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 2.256 de voturi in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 2.249, dupa numararea buletinelor din 51 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate de AEP, dintr-un…

- Au sosit și primele rezultate parțiale din diaspora. Dupa prelucrarea datelor din 51 de secții de vot din diaspora, ierharhia este cu totul alta: Klaus Iohannis este în cursa strânsa cu Dan Barna. Primul are 38,24 la suta din voturi, în timp ce al doilea are 38,12 la suta din sufragii.…

- Cursa pentru locul II devine tot mai stransa in ultimele ore de vot, arata datele de tip exit-poll existente la partide, potrivit unor surse politice. Ultimele doua ore de vot pot sa duca in turul II fie candidatul PSD, fie candidatul USR-PLUS, acesta din urma ajutat de voturile din diaspora. Potrivt…

- Numaratoarea paralela USR – PLUS arata ca Dan Barna si Klaus Iohannis s-au calificat pe primele locuri in optiunile de vot al romanilor din Noua Zeelanda, unde votul la alegerile prezidentiale s-a incheiat. Deputatul USR Catalin Drula anunta pe Facebook ca Dan Barna a obtinut 47,6% din cele 191 exprimate…

- Romanii din Noua Zeelanda și-au ales deja președintele. In Auckland s-a facut și o numaratoare paralela, de catre USR, iar deputatul de Timiș Drula anunța ca Dan Barna, candidatul USR PLUS, a obținut 47,6% din voturile valabil exprimate. Potrivit lui Catalin Drula, președintele Klaus…