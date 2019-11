#Prezidenţiale2019/Tăriceanu: Aceste alegeri trebuie să însemne pentru ALDE o repetiţie generală în perspectiva alegerilor de anul viitor Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca scrutinul de duminica trebuie sa insemne pentru ALDE o repetitie generala in perspectiva alegerilor de anul viitor.



"Aceste alegeri vor trebui sa insemne pentru ALDE o repetitie generala in perspectiva alegerilor de anul viitor", a declarat, duminica seara, dupa exit-poll-uri, Calin Popescu-Tariceanu.



Intrebat cum se va pozitiona ALDE in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, el a spus: "Foarte complicat de raspuns acum. Sigur ca banuiesc ca rezultatul final nu va fi mult diferit de cel anuntat de exit-poll. Pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

