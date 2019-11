Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a obținut aproximativ 8.000 de voturi din județele din Moldova și din sudul țarii, deși la recensamantul din 2011 numarul maghiarilor declarați in aceste zone era mult mai mic, informeaza Mediafax.Potrivit rezultatelor BEC, aproape…

- Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a obținut in județul Teleorman 433 de voturi la scrutinul de duminica, deși in județ traiesc, potrivit recensamantului din 2011, doar 18 etnici maghiari, potrivit Mediafax.ro.Kelemen Hunor a obținut și duminica sute de voturi in județul…

- Deși in Prahova Klaus Iohannis a caștigat primul tur de scrutin la prezidențiale, in comuna Ciorani Viorica Dancila a fost in topul preferințelor alegatorilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.In comuna Ciorani au fost amenajate cinci secții de votare. La toate, candidatul PSD, Viorica Dancila,…

- Partidul extremist VOX din Spania a obtinut un numar record de voturi la alegerile parlamentare. Potrivit exit-pollurilor, socialistii, popularii si extrema dreapta au obtinut cele mai multe mandate. Partidul Socialist al premierului in exercitiu, Pedro Sanchez, e marele castigator al scrutinului, cu…

- La alegerile prezidențiale din județul Valcea, primul tur, pe primul loc in opțiunile de vot s-a situat Klaus Iohannis cu 57.553 de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Viorica Danicla cu 51.170 de voturi. Candidatul USR, Dan Barna, a obținut 15.789 de voturi, Mircea Diaconu a strans 15.219 voturi…

- Alberto Fernandez a obținut cel mai mare numar de voturi in cadrul scrutinului electoral prezidențial de duminica din Argentina, conform posturilor locale de televiziune, citate de site-ul agenției Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…

- In Republica Moldova, socialistii, pro-rusi, au obtinut cel mai mare numar de voturi la alegerile locale de ieri, iar la Chisinau, candidatul sprijinit de acestia, Ion Ceban, se va confrunta in turul doi cu Andrei Nastase, reprezentant al fortelor pro-europene. La Balti, primaria a fost castigata de…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz și-a reconfirmat poziția pe scena politica a țarii, dupa alegerile de ieri. Formațiunea sa, Partidul Poporului a caștigat detașat scrutinul anticipat cu aproape 38% dintre voturi.