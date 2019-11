Cinci dintre cele sase sectii de votare din Australia pentru alegerea presedintelui Romaniei s-au deschis vineri la ora locala 12:00 (03:00 ora Romaniei) la Canberra, Melbourne, Sydney, Brisbane si Adelaide. In scurt timp se va deschide si sectia din Perth, situata pe un fus orar diferit. De asemenea, urmeaza sa se deschida si sectia de votare organizata la Ambasada Romaniei la Tokyo, singura din Japonia, in timp ce procesul electoral este in desfasurare de cateva ore in Noua Zeelanda, la Auckland, unde a inceput votul in strainatate. In premiera, anul acesta romanii din afara tarii au la dispozitie…