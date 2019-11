#Prezidenţiale2019/Preşedintele CJ Hunedoara: Am votat pentru bunăstare, demnitate şi pace socială Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, Mircea Bobora, a declarat duminica, dupa iesirea de la o sectie de votare din Deva, ca a votat "pentru bunastare, demnitate si pace sociala". "Am votat pentru bunastare, demnitate si pace sociala. Cred ca sunt trei elemente necesare pentru viata si bunastarea fiecarui roman. De la viitorul presedinte mi-as dori sa fie un om echilibrat, un om care sa aduca pacea sociala de care vorbeam inainte", a spus presedintele CJ Hunedoara. In judetul Hunedoara sunt organizate 524 de sectii de votare, la urne fiind asteptati 383.237 alegatori inscrisi pe listele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

