- Numaratoarea paralela USR- PLUS releva ca, la Shanghai au fost 137 de voturi pentru Klaus Iohannis si 10 pentru Viorica Dancila, potrivit unei postari pe Facebook a parlamentarului USR Catalin Drula.

- Numaratoarea paralela USR- PLUS releva ca, la sectia de votare din Auckland (Noua Zeelanda), unde votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale s-a incheiat deja. Klaus Iohannis a obtinut 185 de voturi, iar Viorica Dancila 20.

- Luni, purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central, Mircea Preotescu, a anuntat rezultatele partiale centralizate pana la ora 19,30. Astfel, din totalul de 19.586 sectii de votare, au fost centralizate datele din 19.407 sectii, reprezentand 99,09 .Potrivit acestuia, Klaus Iohannis conduce in primul…

- Candidatul social-democrat la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a obtinut 47% din voturile teleormanenilor si este secondata de candidatul sustinut de PNL, Klaus Iohannis, cu 30% din voturi, conform numaratorii paralele realizate de PSD Teleorman. Presedintele organizatiei judetene a Partidului…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- Numaratoarea paralela a PNL Timis a peste o jumatate din buletinele de vot de la prezidentialele de duminica il claseaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe locul I, cu peste 40% atat in Timisoara, cat si in judet, dublu fata de Dan Barna (USR-PLUS) si triplu fata de Viorica Dancila (PSD).…

- PNL Timiș a prezentat primele rezultate in urma numaratorii paralele. Potrivit liberalilor, Klaus Iohannis a obținut 40,78% in Timișoara, Dan Barna a obținut 26,22% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila 12,18%, dupa numaratoarea paralela in 130 de secții dintr-un total de 207.…

- Au sosit și primele rezultate parțiale din diaspora. Dupa prelucrarea datelor din 51 de secții de vot din diaspora, ierharhia este cu totul alta: Klaus Iohannis este în cursa strânsa cu Dan Barna. Primul are 38,24 la suta din voturi, în timp ce al doilea are 38,12 la suta din sufragii.…