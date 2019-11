Stiri pe aceeasi tema

- Peste 24.000 de romani au votat in strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale pana la ora 15.00, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), cu mai mult de 2000 fața de aceeași ora in primul tur.Citește și: Surpriza de PROPORȚII pentru Dancila - Cați alegatori…

- 536 de romani au votat in primele 10 ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC).Astfel, vineri, pana la ora 11.00, numarul total al celor care au votat pentru turul al…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- 203 romani au votat in primele sapte ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central.Astfel, vineri, pana la ora 08.00, numarul total al celor care au votat pentru turul al doilea…

- Numarul romanilor care au votat in strainatate in primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 300.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central.La ora 08.11, se inregsitrau 300.405 de alegatori din Diaspora care votasera in primul tur al alegerilor prezidențiale,…

- Peste 75.000 de romani din strainatate au fost prezenti la urne pana la ora 22,00 in prima zi a alegerilor in diaspora. Acestora li se adauga aproape 25.200 de cetateni romani care au votat prin corespondenta, potrivit cifrelor publicate pe platforma Biroului Electoral Central. In premiera, anul acesta…

- Aproximativ 43.000 de romani din strainatate au fost prezenti la urne, pana la ora 18,00, in prima zi a alegerilor in diaspora. Acestora li se adauga aproape 25.200 de cetateni romani care au votat prin corespondenta, potrivit cifrelor publicate pe platforma Biroului Electoral Central,…