- Premierul Ludovic Orban a declarat ca procesul electoral se deruleaza in conditii foarte bune, pana in prezent fiind semnalate doar incidente minore, nesemnificative, atat in tara, dar si in diaspora.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a informat ca alegerile prezidentiale se desfasoara "cu usurinta", in conditii optime, si a anuntat lansarea paginii de web prezidentiale2019.roaep.ro, pe care vor putea fi vizualizate, in format grafic, informatii de interes public dupa incheierea procesului…

- Circulatia se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de ceata care reduce vizibilitatea, pe alocuri sub 100 de metri, pe autostrada A2, tronsonul Bucuresti- Dor Marunt, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca la aceasta ora pe autostrada…

- Liviu Pop a zis ca iși va demisia daca vor fi mai multe voturi la moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila decat semnaturile stranse. ”Pun pariu, aici, la Realitatea TV, ca daca faceți mai multe voturi decat aveți semnaturi... imi dau demisia din Parlament! Plec din Senat, nu din PSD!”,…

- Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la nivelul orasului inca sunt scoli si gradinite la care continua lucrarile de reabilitare prin proiecte cu fonduri europene, dar au fost luate masuri ca acestea sa se faca in conditii de securitate…

- Consiliul Județean Maramureș gestioneaza, la nivelul județului, Programul pentru școli al Romaniei, care prevede acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial…

Cele trei fete, de 11, 15 și 16 ani, au fost gasite, luni, de polițiștii clujeni și incredințate parinților.