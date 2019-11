Premierul Ludovic Orban a declarat ca a votat pentru o Romanie respectata in lume, in care fiecare sa aiba sansa sa reuseasca in viata si in care institutiile statului sa serveasca cetateanul.



"Am votat normal, am votat pentru o Romanie democratica, respectata in lume, pentru o Romanie in care fiecare roman sa aiba sansa sa reuseasca in viata, sa duca o viata normala, fireasca si, de asemenea, am votat pentru o Romanie care sa se dezvolte, in care institutiile statului sa serveasca cetateanul, in care legea e lege pentru toti, o Romanie care sa fie casa fiecarui roman, atat de primitoare…