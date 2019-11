Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viceprimarul Gabriel Pleșa, cu fetița lui la vot: ”Am votat pentru Romania bunului simț și statul de drept, pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri” Viceprimarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, insoțit de fetița sa, a votat, duminica in turul doi…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot, potrivit AGERPRES. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna,…

- Deputatul USR, Lucian Viziteu, a declarat ca va merge sa-l voteze pe Klaus Iohannis, adica pe garantul unei Romanii euro-atlantice, Viorica Dancila fiind considerata o reprezentata a „raului care bantuie Romania de 30 de ani”.

- Deputatul PSD Ciprian Șerban acuza ca președintele Klaus Iohannis duce „dușmania și frustrarile personale” la nivel național și ii transmite acestuia ca „americanismele poate ca sunt bune in anumite situații, dar, nu puteți trata in stil american soarta acestei țari”.„Și PSD-iștii sunt romani,…

- Klaus Iohannis participa de la ora 19.00 la o dezbatere cu mai multi jurnalisti, aceasta fiind organizata la Biblioteca Centrala Universitara. Liberalii sustin ca formatul ales e o premiera in Romania, presedintelui urmand sa i se puna intrebari doar de noua persoane.

- PNL Ialomița se va implica total in susținerea candidaturii președintelui Klaus Iohannis in Turul 2 al Alegerilor Prezidențiale. Deputatul PNL Gheorghe Tinel a reiterat acest obiectiv al Organizației și a susținut public ca va face orice pentru a convinge ialomițenii ca actualul președinte reprezinta…

- Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis dupa inchiderea urnelor va sunt prezentate in cele ce urmeaza: Am reușit sa invingem PSD mai mult ca oricand in ultimii 30 de ani. Niciodata romanii nu au votat atat de mult și atat de clar impotriva PSD. Acest lucur inseamna un pas enorm pentru…

- Klaus Iohannis transmite, pe Facebook, în prima zi oficiala de campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, ca adevarata schimbare în România vine prin votul tuturor românilor care cred în "democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare…