Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat ca nu sunt incidente la "deschiderea proceselor de votare" si lucrurile se desfasoara normal. "Asa cum ati vazut si dumneavoastra, lucrurile se desfasoara normal. Nu sunt incidente la deschiderea proceselor de votare si singurul lucru pe care cred eu ca trebuie sa-l faca cetatenii este sa se prezinte la vot, asa cum am spus-o si la 18 ani, cand am votat prima oara, acum 23 de ani. (...) Asa cum arata situatia, toate sectiile de votare sunt deschise, toti membrii sunt in activitate si lucrurile se desfasoara…