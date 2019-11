#Prezidenţiale2019/Mituleţu-Buică (AEP): Votarea se poate prelungi în străinătate în toate cele 3 zile; depinde de situaţia din teren Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat luni ca votarea se poate prelungi in strainatate la alegerile prezidentiale in toate cele trei zile in care cetatenii isi pot exercita dreptul de vot.



"Vorbim despre cazurile prevazute de Legea 148, in primul rand votarea se poate prelungi in strainatate in toate cele trei zile. Potrivit legii, orice votare se poate prelungi peste ora 21,00, asa cum avem vineri, sambata, ora 21,00, putem merge pana la 23,59 si duminica 23,59. Conditia este sa fie cetateni, presedintele (sectiei de votare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Nu sunt multumit de votul prin corespondenta. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenta credeam ca are un succes, a fost un esec, indiferent de cat de mult am informat noi cetatenii, indiferent de cate deplasari am facut acolo in strainatate in a informa cetatenii, 41.000 de cereri nu…

- Datele celor doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale au fost fixate, prin hotarare de Guvern, pe 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie 2019. Spre deosebire de alegerile prezidențiale de pana acum, aceste zile de nu sunt valabile pentru intregul electorat intrucat procesul de votare a inceput…

- AEP si BEC au expus Romania unei rusinii mondiale prin modul dezastruos in care au pregatit Campania pentru Alegerea Presedintelui – cel mai puternic om politic din Romania. S-a ajuns ca pe 27 August 2019, in plina campanie de semnaturi, AEP “sa opineze” sau “sa aprecieze” daca sa se respecte Legea…

- Noua lege a pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari trebuie sa trimita de doua ori pe an certificatul care atesta ca ei traiesc, scrie dcbusiness.ro. Citeste si NOUA LEGE A PENSIILOR. Cand poti cumpara vechime in munca Pensionarii care au domiciliul stabil in strainatate…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a infracționalitații transfrontaliere, pe parcursul a 24 de ore, polițiștii de frontiera au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: - șase persoane au incalcat

- Posibilitatea revenirii la formatul G8 și „resuscitarea” relațiilor dintre Rusia și UE depinde de progresul in soluționarea „crizei ucrainene”, a declarat liderul francez Emmanuel Macron, in cadrul unei conferințe de presa cu președintele rus Vladimir Putin in Franța. „Revenirea la G8, precum și reintoarcerea…

- Romanii din strainatate, care trimit bani acasa, trebuie sa spuna statului roman cum i-au obținut. Potrivit legii, toti cei care transfera mai mult de 2.000 de euro trebuie sa declare si de unde au aceasta suma. Asta prevede legea privind combaterea terorismului si a spalarii banilor. Autoritatile vor…

- Procedurile medicale indisponibile in spitalele de stat din Romania vor fi decontate de Ministerul Sanatații și in clinicile private din țara, daca acestea le ofera, nu doar in strainatate, așa cum se intampla pana acum. Masura a fost aprobata, ieri, de Guvern printr-o Ordonanța de Urgența, a anunțat…