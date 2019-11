#Prezidenţiale2019/Ionel Bogdan (PNL Maramureş): PSD reprezintă deja trecutul în judeţ Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat, duminica seara, ca PSD "reprezinta deja trecutul" in acest judet. "Votul de astazi a reconfirmat faptul ca PSD Maramures reprezinta deja trecutul, un trecut la care maramuresenii nu mai vor sa se intoarca. Le multumesc maramuresenilor ca au incredere in noi si le promit ca nu ii vom dezamagi si ca faptele vor vorbi in locul nostru", a spus Ionel Bogdan. Potrivit acestuia, presedintele Iohannis a iesit invingator in judetul Maramures, insa a evitat sa prezinte procentele rezultate din numaratoarea paralela efectuata in sectiile de votare de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat, duminica seara, ca PSD "reprezinta deja trecutul" in acest judet, anun'[ AGERPRES."Votul de astazi a reconfirmat faptul ca PSD Maramures reprezinta deja trecutul, un trecut la care maramuresenii nu mai vor sa se intoarca. Le multumesc maramuresenilor…

- Scrutinul din strainatate dedicat lui Iohannis este cel mai scump din istorie - peste 50 milioane Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, sustine ca nu este multumit de cum a decurs votul prin corespondenta, considerand ca acesta a fost un esec, in conditiile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca sansele ca Guvernul propus de Ludovic Orban sa treaca de votul Parlamentului sunt "serioase, bune", dar trebuie vazute programul de guvernare si lista ministrilor. "Asteptam ziua de joi, vineri, cand va depune programul si lista si vom lua o decizie dupa…

- Statele Unite ale Americii, deși reprezinta in investitor de la care ne-am aștepta mai mult, sunt prezente in Romania, deși nu sunt atat de vocale cum ne-am dori, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban, luni, la o conferința de profil, potrivit Mediafax.“Relația cu Statele Unite ale Americii…

- "A fost o discutie prealabila anuntului pe care presedintele il va face maine, in legatura cu primul ministru desemnat. Sigur ca e firesc ca presedintele, in calitatea pe care o are, sa faca aceste consultari pentru a vedea daca propunerea pe care doreste sa o faca intruneste in final majoritatea…

- "Ce s-a intamplat astazi este o dovada simpla, tangibila, concreta, ca intr-adevar, asa cum spunea si unul din liderii PSD-ului, si-au pierdut majoritatea si acest lucru s-a demonstrat la vot. Nu mai e nimic de comentat in plus. Eu am niste colegi care au facut calcule pe baza listelor de prezenta…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, i-a solicitat luni premierului Viorica Dancila sa nu propuna un nou comisar european din partea Romaniei pana dupa votul motiunii de cenzura pentru ca, "cel mai probabil, nu va mai fi in situatia de a face vreo propunere". "Doamna Dancila a mai picat un examen,…

- Seful statului le-a transmis, luni, studentilor de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj ca au distrus "mitul tanarului apatic si pasiv" care nu iese la vot si i-a indemnat sa ramana la fel de implicati.