#Prezidenţiale2019/Iohannis: Îmi menţin opinia că Secţia specială pentru magistraţi trebuie desfiinţată Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat marti ca isi mentine opinia ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie trebuie desfiintata, sustinand ca aceasta poate fi "transformata in ceva cu care se poate incerca un control neconstitutional asupra magistratilor". "Da (n.r. - imi mentin opinia privind desfiintarea sectiei speciale). Nu sunt specialist in acest domeniu, dar opinia mea de simplu presedinte al Romaniei de la inceput a fost ca aceasta sectie nu trebuie infiintata, insa pentru a fundamenta o opinie pertinenta am cerut si primit opiniile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a afirmat, marti, ca este foarte indicat ca seful statului sa cunoasca o limba de circulatie internationala. "Pe mine m-a ajutat. (...) Este important. In Consiliul European nu toata lumea vorbeste limbi straine, ca sa nu umblam…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a afirmat, marti, ca 10 august 2018 a fost ''cea mai grava interventie a statului impotriva cetatenilor de la mineriada incoace''. "Nu am avut informatii dinainte. Se pare ca s-au reunit in mare secret pentru aceasta…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat, marti, ca este "un fan" al independentei Justitiei si, de aceea, s-a abtinut sa mearga la sedintele Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuie sa lamureasca toate chestiunile legate de sistemul de justitie, fara seful statului.…

- Candidatul PNL la prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a catalogat marti demersurile privind mutarea ambasadei din Israel drept ''diletantism'' si a sustinut ca memorandumul despre care s-a vorbit a fost de fapt o ''documentatie de tip studiu''. "Un centru obscur…

- "Eu cred ca presedintele nu are inca in memorie tot ceea ce a facut sau nu vrea sa retina decat ceea ce fac altii. Presedintele a incalcat Constitutia, presedintele nu stie ca in niciun stat membru cu democratii consolidate presedintele unei tari nu iese sa ceara desfiintarea unui partid politic.…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru "Romania normala". "Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca si pentru mine personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania si sper…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- "PSD a promis marea cu sarea romanilor si cand au ajuns la putere s-au apucat sa faca ce stiu ei mai bine, sa ocupe functii in stat persoane de multe ori incompetente si ca fiecare data supuse conducerii pesediste, s-au apucat sa destructureze si sa acapareze marile sisteme publice ale Romaniei si…