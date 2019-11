Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a fost, miercuri seara, la Braila, unde a vorbit in fața a 3.000 de simpatizanți ai PNL. "Stiti care este diferenta intre mine si PSD? PSD-istii, de 30 de ani incoace, au convingerea ca fara ei la butoanele puterii nu se poate. Eu am convingerea ferma cu cu ei la butoanele puterii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la ceremonia de investire a lui Bogdan Aurescu in functia de ministru de Externe, ca politica externa a Romaniei a avut de suferit in ultimii trei ani si jumatate, intrucat "lideri PSD-isti diletanti" au decredibilizat tara in relatia cu partenerii. "Convingerea…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat, duminica, programul prezidential pentru un nou mandat, context in care a criticat guvernarea PSD, aratand ca Romania este prima tara la capitolul saracie si ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile din Uniunea Europeana. "Dupa ani de guvernare social-democrata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania risca sa ramana singura tara din Uniunea Europeana cu MCV, criticand guvernarea PSD pentru acest fapt. "Au trecut 30 de ani de la Revolutie, insa...

- Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre partida cu Gaz Metan Mediaș de sambata, dar și despre șansele Romaniei de a se califica la Campionatul European 2020. Dinamo - Gaz Metan se joaca vineri, 18 octombrie, de la ora 20:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca votul primit de Laura Codruța Kovesi in reuniunea COREPER, pentru functia de procuror sef european, reprezinta o "victorie a Romaniei", in ciuda incercarii de blocaj din partea Guvernului PSD. "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal organizata in statiunea Venus, ca Romania are nevoie de implicarea tinerilor in toate domeniile de activitate. "Convingerea mea ferma este ca tara noastra are mare nevoie de oameni tineri in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discutie cu jurnalistii pe tema vizitei sale in USA ca Romania vrea ca Exxon sa nu se retraga din Marea Neagra si ca Guvernul e dispus sa repare OUG 114. De asemenea, printre obiectivele pentru vizita la Washington sunt consolidarea parteneriatului strategic…