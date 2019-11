Presedintele Klaus Iohannis, care candideaza pentru cel de-al doilea mandat, a declarat sambata dupa-masa, la o intalnire electorala organizata in municipiul Bistrita, ca el nu se afla in competitie electorala cu PSD, ci in razboi cu acest partid, motivul fiind acela ca social-democratii au guvernat "impotriva romanilor". "Eu nu sunt cu PSD in vreo competitie electorala, eu sunt cu PSD in razboi, noi suntem cu PSD in razboi, si asta nu pentru ca noi suntem asa rai, pentru ca ei au fost rai cu romanii. PSD a guvernat impotriva romanilor, PSD a venit la putere cu promisiuni mari si, nici nu a ajuns…