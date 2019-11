Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR, a spus ca miza votului de azi din Parlament este ca guvernul Dancila sa plece acasa și ca ar fi un prim pas pentru ceea ce romanii așteapta de 30 ani, un tur doi al alegerilor prezidențiale fara PSD. ”Aceasta este miza de fond și votul de azi are aceasta semnificație:…

- Mircea Diaconu, candidatul Alianței "Un OM" la prezidențiale, l-a atacat pe Klaus Iohannis, in direct la Romania TV, despre care spune ca este autorul crizei politice din Romania."Din pacate, criza in care se afla lumea politica este urmare a prestației lui Iohannis, cerand, de ani de zile,…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat luni, la Galati, ca in acest moment Romania are nevoie de un presedinte activ, de un presedinte prezent, de un presedinte implicat, care sa puna in dezbaterea societatii teme care conteaza cu adevarat, potrivit Agerpres.Prezidentiabilul…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Alegerile anticipate sunt singura solutie pentru a pune capat crizei guvernamentale, e de parere Dan Barna. ”Președintele Iohannis a dat trei șanse PSD sa conduca Romania și de trei ori PSD a eșuat. Acum...

- Candidatul Aliantei USR-PLUS pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa desfasurata la Suceava, ca va fi un presedinte al Romaniei "prezent si implicat" si de aceea a ales pentru debutul campaniei de strangere de semnaturi doua regiuni care…

- Dan Barna, candidatul la prezidențiale al Alianței 2020 USR-PLUS, a venit joi, 22 august, la Piatra Neamț, pentru a susține personal campania de strangere de semnaturi in favoarea sa, din județul Neamț. In conferința de presa organizata inainte de a porni la pas prin municipiul Piatra Neamț, insoțit…

- Alianta USR PLUS incepe, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE „Alianta USR PLUS merge mai departe! USR si PLUS au decis ca Romania are nevoie de noi, impreuna!…