Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a precizat pe pagina sa de Facebook ca a votat, alaturi de sotia sa, pentru cei "care au ajutat cu adevarat" judetul, anunța AGERPRES."Am votat azi in Baia Mare, alaturi de sotia mea. Am votat si azi pentru Maramures. (...) Am votat si azi cu cei…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și președinte al Consiliului Județean a declarat ca și azi, la fel ca in turul I al alegerilor prezidențiale, a votat pentru Maramureș. Liderul social-democraților maramureșeni a votat in turul II, in Baia Mare, alaturi…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat ca a votat cu gandul ca Romania este casa in care vrea sa regaseasca armonia si pacea. "Am votat cu gandul ca Romania este casa noastra, o casa in care vreau sa se regaseasca armonia si pacea. Cred intr-un presedinte patriot, pentru care…

- Presedintele filialei judetene Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, s-a prezentat, duminica, la primul tur al alegerilor prezidentiale, cu speranta ca Romania va fi reprezentata "cu cinste si demnitate", potrivit AGERPRES. "Am votat pentru continuitate, am votat…

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la functia de presedinte al Romaniei, a votat la o sectie din Sibiu, impreuna cu familia. Liderul USR i-a invitat pe toti romanii la vot, pentru ca rezultatele scrutinului sa reflecte cat mai bine ce isi doreste societatea in acest moment. Dan Barna a mers pe…

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- "Peste trei saptamani o sa devin tatic si am venit sa votez pentru viitorul fetitei mele, pentru un viitor in care sa traiasca intr-o tara in care padurile cresc, in care se va putea plimba prin munti, in care aerul din oras sa nu fie poluat, intr-o tara in care sa aiba parte de o educatie cu adevarat…

- "Organizatia ALDE Sibiu, prin presedintele Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a depus astazi la Judecatoria Sibiu o cerere de chemare in judecata a Facebook cu sediul in Statele Unite. Din 28 octombrie pagina oficiala de Facebook a fost blocata de Facebook. Desi s-au cerut lamuriri pe toate canalele disponibile…