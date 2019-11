Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele in exercițiu al Romaniei și candidatul PNL la prezidențiale 2019 a facut o declarație de presa la sediul partidului, duminica, dupa inchiderea urnelor. Potrivit rezultatelor exit-poll, Iohannis intra in turul doi, alaturi de contracandidatul Viorica Dancila. Citește și EXIT…

- * Fostul ministru al Apararii si presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, Sorin Frunzaverde, a fost inmormantat, miercuri, in Cimitirul nr. 8 din Resita, cu onoruri militare. Sorin Frunzaverde a murit duminica, 3 noiembrie, la varsta de 59 de ani. * Conducerea clubului de handbal din Ramnic…

- Viorica Dancila a afirmat luni seara, la România TV, ca parlamentarii din PSD nu vor boicota audierea în comisiile din Parlament a miniștrilor propuși pentru Guvernul Orban. Liderul PSD susține ca daca un ministru va fi bine pregatit nimeni nu va avea ce sa îi reproșeze, potrivit Mediafax.…

- "Orice zi in care Guvernul derutat, eșuat, demis, PSD-ist, ramane, fie și el interimar, este o zi pierduta pentru Romania și pentru romani. Exista analiști, parerologi de tot felul, care au tot povestit ca Iohannis se bazeaza in campanie pe PSD și Iohannis nu va face nimic ca sa treaca moțiunea,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca inclusiv unii parlamentari liberali vor vota impotriva motiunii de cenzura, deoarece presedintele Klaus Iohannis mizeaza in campania electorala pe confruntarea cu actualul guvern. "Vor fi voturi impotriva motiunii inclusiv de la PNL. Asta pentru ca…

- In contextul evenimentului politic organizat de PNL la Craiova, la care participa si Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, ca avem de-a face cu "un inceput de campanie linistit. Ce face domnul Iohannis este o campanie electorala clasica: a adunat 1.000 de persoane la Craiova…

- Adrian Țuțuianu și Toma Petcu sunt cei doi coordonatori de campanie, din partea Pro Romania, respectiv ALDE, care se vor ocupa de promovarea și susținerea candidatului independent Mircea Diaconu la prezidențiale, potrivit Mediafax. Țuțuianu a fost ministru al Apararii in cabinetul PSD Mihai Tudose,…

- Crin Antonescu, fost presedinte al PNL, a anuntat ca nu se va implica in campania electorala a lui Klaus Iohannis, in conditiile in care seful statului mai vrea un mandat la Palatul Cotroceni.