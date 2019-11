Stiri pe aceeasi tema

- Deputata USR Cristina Iurisniti a fost reclamata duminica, la Biroul Electoral Judetean (BEJ) Bistrita-Nasaud, dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot pe care aplicase stampila si a postat imaginea pe pagina sa de socializare.

- Deputata USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a fost sanctionata contraventional de Politie cu amenda in valoare de 2.000 lei pentru continuarea propagandei electorale, dupa ce duminica dupa-masa si-a fotografiat buletinul de vot, stampilat si a postat fotografia pe pagina sa de socializare.

- Deputata USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a fost sanctionata contraventional de Politie cu amenda in valoare de 2.000 lei pentru continuarea propagandei electorale, dupa ce duminica dupa-masa si-a fotografiat buletinul de vot, stampilat si a postat fotografia pe pagina sa de socializare.…

- Deputata USR Cristina Iurisniti a fost reclamata duminica, in jurul orei 15,30, la Biroul Electoral Judetean (BEJ) Bistrita-Nasaud, dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot pe care aplicase stampila si a postat acea fotografie pe pagina sa de socializare, potrivit informatiilor facute publice de…

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca sustine o initiativa a asociatiei "Berarii Romaniei" si va propune amendarea Legii 61/1991, astfel incat minorii sa nu mai poata cumpara produse alcoolice din magazine sau supermarket-uri,…

- 'Imi propun, in urma unor intalniri si discutii cu 'Berarii Romaniei', de la ei vine aceasta propunere, ca vanzarea alcoolului catre minori in Legea 61/1991 sa se interzica si in supermarket-uri, nu numai la bar. Deci, daca eu nu am 18 ani si sunt minor, sa nu am dreptul sa cumpar bere, alcool si…

- Piesele auto provenite din dezmembrari sunt ieftine, dar ne pot pune in pericol viețile. Experții Registrului Auto Roman atrag atenția, de altfel, ca legea interzice vanzarea componentelor uzate de la sistemele de franare și direcție.

- LEGEA PENSIILOR 2019. Lovitura incasata de cei care beneficiaza de pensii speciale. Daca aceștia vor fi condamnați pentru fapte de corupție nu mai au dreptul la acest venit. Sancțiunea li se aplica parlamentarilor, aleșilor locali și magistraților. Propunerea legislativa de pe masa Parlamentului…