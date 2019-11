Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat luni ca va analiza si va decide, impreuna cu cei din echipa sa de campanie, daca va merge sau nu la dezbaterea pe care o organizeaza marti Klaus Iohannis si PNL. "Ii vad asa de speriati (pe cei de la PNL - n.r.), am vazut astazi pentru faptul ca numai s-a…

- Intrebata daca a dat meditații, ținand cont de faptul ca a fost profesoara, premierul demis a raspuns: "Am dat meditații, dar copiilor unor prieteni, niciodata ca sa cer bani. La matematica. Din dorința de a-mi ajuta prietenii, copii prietenilor. Am mai dat meditații unor copii care nu aveau posibilitați…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a sustinut joi ca fostul ministru al Justitiei Ana Birchall "pare apropiata" de presedintele Klaus Iohannis si i-a reprosat ca nu a explicat declaratiile despre "nenorocirile" pe care le-a gasit in legile justitiei. "Nu am ce sa comentez. Doamna Birchall…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat joi ca are patru case, doua fiind mostenire de la parinti si socri. "Totul se poate justifica si in declaratia de avere se poate vedea acest lucru. Am fost 9 ani europarlamentar. Casa de la Brasov este din 1999, sotul meu din 1999 este director in cadrul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat joi ca, chiar si fara fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea, ea ar fi fost tot in Partidul Social Democrat. Intrebata, intr-o conferinta de presa, unde ar fi fost fara Liviu Dragnea, Viorica Dancila a raspuns: "Tot in PSD". "Daca iau istoria activitatii…

- Viorica Dancila a fost intrebata joi seara despre cele patru case pe care le-a trecut in declaratia de avere si de unde a avut bani pentru ele. "Totul se poate justifica: am fost noua ani europarlamentar", a explicat Viorica Dancila. Una din case, la Predeal, a inceput sa o construiasca…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, candidatul social-democrat la alegerile prezidentiale, l-a invitat din nou, joi, pe presedintele Klaus Iohannis sa vina la o confruntare televizata "unu la unu", ea adaugand ca acesta ar trebui sa isi ia fusta in loc de pantaloni daca nu accepta aceasta provocare.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…