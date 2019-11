Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat joi ca, in cazul in care va fi aleasa sef al statului, nu va promulga nicio lege care sa aduca "politici de austeritate" in Romania.



"Sunt un om pentru care bunastarea tarii lui este pe primul loc. Am promovat intotdeauna cresterea veniturilor romanilor si asta voi continua sa fac si de la Cotroceni. Voi lupta contra celor care vor sa arunce Romania in saracie. Nu voi promulga nicio lege care sa aduca politici de austeritate in Romania. Vreau ca fiecare roman sa stie ca sunt un om care isi iubeste tara si poporul. Tin cu romanii si tin…