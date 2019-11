#Prezidenţiale2019/Dăncilă: Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca nu a facut niciun "asalt" asupra justitiei, mentionand ca "a corectat" atunci cand ministrul de resort a incercat sa intervina in justitie. "Nu-mi asum aceste lucruri. Nu ati vazut premierul Dancila cu un asalt asupra justitiei. Nu am facut niciun asalt asupra justitiei. Intrebarea trebuie adresata lui Iohannis. Eu nu am intervenit in justitie. Cand ministrul Justitiei a incercat sa intervina in justitie, am corectat acest lucru. Cred ca politicul nu are ce cauta in justitie. Justitia trebuie facuta de cei din domeniu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale Viorica Dancila a declarat, marti, ca afirmatiile facute de ministrul Finantelor, Florin Citu, privind deficitul bugetar au dus la cresterea cursului euro, mentionand ca ministrii din Cabinetul Orban nu sunt acolo sa se planga de "greaua mostenire", ci sa gaseasca…

- "Nu am avut un asalt asupra justitiei. Intrebarea trebuie adresata lui Iohannis. Nu am intervenit in justitie, cand ministrul Justitiei a incercat sa intervina in justitie, am corectat acest lucru. Politicul nu are ce cauta in justitie. Justitia trebuie facuta de magistrati. Presedintele Romaniei nu…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca nu a intervenit niciodata in sistemul judiciar din Romania si nu a facut nici vreun "asalt asupra justitiei", precizand ca atunci cand ministrul Justitiei a intentionat sa faca asta, a corectat acest lucru.

- Viorica Dancila, președintele PSD, s-a intalnit cu jurnaliștii la palatul parlamentului, intr-o conferința de presa, chiar inainte ca președintele Klaus Iohannis sa țina dezbaterea de la Biblioteca Centrala Universitara."Eu cred ca nu am intervenit in justiție. Cind ministrul justiției a intervenit,…

- „Unul dintre candidați are probleme cu Justiția. Cele șase case. O casa pierduta. E o suma pe care trebuie sa o returneze statului roman. Sunt mai multe aspecte. Celalalt candidat nu are nicio problema cu Justiția. (...) Trebuia sa explice de ce a pierdut casa. In loc sa țip eu, iese candidatul Iohannis…

- Candidatul PSD la președinție, Viorica Dancila,a dezvaluit, joi, la "Sinteza zilei", ce intrebari le-ar adresa intr-o confruntare directa celorlalți candidați importanți la președinția Romaniei. Ramona...

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat vineri, la Satu Mare, ca sansele de a ajunge presedinte "sunt foarte mari", aratand ca Romania are nevoie de un sef al statului care sa-i uneasca pe cetateni. "Cred ca sansele sunt foarte mari, pentru ca eu chiar cred in oameni si…

- Liderul USR, Dan Barna, precizeaza ca Dana Garbovan, propusa de Viorica Dancila in postul de ministru al Justitiei, a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai „reformei” initiate de Dragnea si Iordache in Justitie, in favoarea penalilor din politica. Dan Barna subliniaza ca numirea Danei Garbovan…