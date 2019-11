Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, le-a cerut vineri romanilor sa aleaga sa-i judece pe cei care vin si le cer votul in functie de ceea ce au facut pentru ei in acesti ani si cat respect le-au aratat. "Pentru ca nu vom avea dezbaterea ceruta, voi profita de acest moment pentru a transmite un mesaj din suflet pentru toti romanii. (...) Dragi romani, alegeti sa-i judecati pe cei care vin si va cer votul in functie de ceea ce au facut pentru voi in acesti ani si cat respect v-au aratat. Uitati-va cat au muncit, cat v-au ascultat, cat au evoluat in timp acesti candidati. Eu…