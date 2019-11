Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca, daca va ajunge presedinte, va merge la sedintele de guvern atunci cand pe ordinea de zi vor fi teme legate de politica externa sau de securitate nationala. "Voi uza de aceasta indatorire a presedintelui atunci…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca printre prioritatile sale in cazul in care va fi aleasa presedintele Romaniei se numara un referendum privind imunitatea, intrarea tarii noastre in spatiul Schengen, vizele pentru Statele Unite ale Americii si prima vizita…

- Intrebata daca a dat meditații, ținand cont de faptul ca a fost profesoara, premierul demis a raspuns: "Am dat meditații, dar copiilor unor prieteni, niciodata ca sa cer bani. La matematica. Din dorința de a-mi ajuta prietenii, copii prietenilor. Am mai dat meditații unor copii care nu aveau posibilitați…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri ca USR - PLUS trebuie sa se uite catre Palatul Cotroceni si catre candidatul Klaus Iohannis atunci cand vorbeste despre fake news, si nu catre PSD, pentru ca social-democratii nu se lupta cu USR - PLUS si nici nu au adus vreodata acuzatii in spatiul…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, vineri, ca a decis ca ministrii care au facut parte din Guvernul sau sa ii cheme la dezbatere, unu la unu, pe cei din Cabinetul Orban, sustinand ca actualii guvernanti vin cu acuzatii pe care nu pot sa le demonstreze. "Cred ca acest discurs…

- Viorica Dancila a declarat, joi seara, la Antena 3, ca l-ar întreba pe Klaus Iohannis daca ”simte și gândește românește”, dupa ce a spus în repetate rânduri ca actualul președinte și candidatul PNL arata ”aroganța” și ”autosuficiența”…

- Candidatul PSD la prezidentiale Viorica Dancila a fost intrebata joi seara de unde a avut bani pentru cele sase case care apar in declaratia de avere a acesteia, in contextul in care social-democratii l-au atacat de mai multe ori pe Klaus Iohannis pe motiv ca ar detine sase case.

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…