Skoda pierde peste 7.800 euro la fiecare model Citigo iV electric vandut

De fapt vorbim de un model electric care trebuie sa reprezinte un tampon in gama Skoda pana cand urmeaza sa apara noi modele electrice in 2020 bazate tehnic pe viitorul VW ID3. Noul Skoda Citigo iV are un acumulator de 61 kw care permite conform celor… [citeste mai departe]